Овечкин: рад, что создал движение Putin Team
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«Я не жалею о создании Putin Team. Наоборот, рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента. Почему не говорю на политические темы? А смысла говорить пока нет. Кто-то говорит, а кто-то делает. Мой принцип — лучше делать, чем говорить», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Также форвард «Вашингтон Кэпиталз» добавил, что не будет обсуждать политику с Артемием Панариным, если окажется с ним в одном номере в расположении сборной России.
Ранее Овечкин заявил, что для него причёска — не главное в жизни.