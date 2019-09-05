Овечкин: рад, что создал движение Putin Team

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что уважает президента России Владимира Путина.

«Я не жалею о создании Putin Team. Наоборот, рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента. Почему не говорю на политические темы? А смысла говорить пока нет. Кто-то говорит, а кто-то делает. Мой принцип — лучше делать, чем говорить», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Также форвард «Вашингтон Кэпиталз» добавил, что не будет обсуждать политику с Артемием Панариным, если окажется с ним в одном номере в расположении сборной России.

Ранее Овечкин заявил, что для него причёска — не главное в жизни.