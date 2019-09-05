Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова главным спортсменом страны.

«Хабиб стилистически неудобен для Порье. Думаю, Нурмагомедов победит, но Порье очень непростой оппонент, намного выносливее, чем Макгрегор. Я видел его тренировки, Порье очень дисциплинированный и профессиональный боец. Нужно быть сконцентрированным. На данный момент можно назвать Нурмагомедова главным спортсменом России. Буду смотреть поединок и болеть за него», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Ориентировочное время начала поединка — 23:00 мск.

Ранее стало известно расписание турнира UFC 242 с участием Нурмагомедова.