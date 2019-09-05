Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России

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Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова главным спортсменом страны.
Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России
  • © Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de
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«Хабиб стилистически неудобен для Порье. Думаю, Нурмагомедов победит, но Порье очень непростой оппонент, намного выносливее, чем Макгрегор. Я видел его тренировки, Порье очень дисциплинированный и профессиональный боец. Нужно быть сконцентрированным.  На данный момент можно назвать Нурмагомедова главным спортсменом России. Буду смотреть поединок и болеть за него», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Ориентировочное время начала поединка — 23:00 мск.

Ранее стало известно расписание турнира UFC 242 с участием Нурмагомедова.

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