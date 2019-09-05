Стало известно расписание турнира UFC 242 с участием Нурмагомедова

В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби в октагон выйдет целый ряд российских бойцов во главе с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Время поединков московское.

Бои основного карда:

23:00: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье/лёгкий вес, бой за титул чемпиона UFC;

22:30: Эдсон Барбоза — Пол Фелдер/лёгкий вес;

22:00: Ислам Махачев (Россия) — Дэйви Рамос /лёгкий вес;

21:30: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Кёртис Блэйдс/тяжёлый вес;

21:00: Майрбек Тайсумов (Россия) — Карлос Диего Феррейра/лёгкий вес.

Бои предварительного карда:

20:00: Зубайра Тухугов (Россия) — Лерон Мерфи/полулёгкий вес;

19:30: Лиана Джоджуа — Сара Морас/женщины, легчайший вес;

18:00: Муслим Салихов (Россия) — Нордин Талеб/полусредний вес;

17:30: Омари Ахмедов (Россия) — Зак Каммингс/средний вес;

Халид Таха — Бруно Силва/легчайший вес;

Оттман Азаитар — Тиму Пакален/лёгкий вес;

Белал Мухаммад — Такаши Сато/полусредний вес;

Джоанн Колдервуд — Андреа Ли/женщины, наилегчайший вес.

В России турнир можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции основного карда в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC.