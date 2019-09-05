Стало известно расписание турнира UFC 242 с участием Нурмагомедова
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Турнир UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Время поединков московское.
Бои основного карда:
23:00: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье/лёгкий вес, бой за титул чемпиона UFC;
22:30: Эдсон Барбоза — Пол Фелдер/лёгкий вес;
22:00: Ислам Махачев (Россия) — Дэйви Рамос /лёгкий вес;
21:30: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Кёртис Блэйдс/тяжёлый вес;
21:00: Майрбек Тайсумов (Россия) — Карлос Диего Феррейра/лёгкий вес.
Бои предварительного карда:
20:00: Зубайра Тухугов (Россия) — Лерон Мерфи/полулёгкий вес;
19:30: Лиана Джоджуа — Сара Морас/женщины, легчайший вес;
18:00: Муслим Салихов (Россия) — Нордин Талеб/полусредний вес;
17:30: Омари Ахмедов (Россия) — Зак Каммингс/средний вес;
Халид Таха — Бруно Силва/легчайший вес;
Оттман Азаитар — Тиму Пакален/лёгкий вес;
Белал Мухаммад — Такаши Сато/полусредний вес;
Джоанн Колдервуд — Андреа Ли/женщины, наилегчайший вес.
В России турнир можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции основного карда в 21:00 мск.
Ранее сообщалось, что Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC.