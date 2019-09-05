Александр Емельяненко: Порье не стоит выходить на бой против Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова явным фаворитом в поединке с временным обладателем титула американцем Дастином Порье.

«Нурмагомедов ко всем боям подходит фаворитом! Я уверен, что если у него нет никаких травм и проблем с физическим состоянием, в этом поединке он побьёт соперника. Порье быстро выдыхается, они вообще все выдыхаются. Ему на пресс-конференции даже не хватает дыхания нормально построить разговор, Порье уже до боя умер! Ему надо успокоиться и сказать, что он был не прав. Не стоит выходить на бой против Нурмагомедова, лучше заняться чем-нибудь другим», — цитирует Емельяненко Sport24.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

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