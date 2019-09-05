Боец UFC Тухугов рассказал, согласился ли бы на бой с Магомедшариповым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов рассказал, согласился ли бы на бой с соотечественником Забитом Магомедшариповым.
Боец UFC Тухугов рассказал, согласился ли бы на бой с Магомедшариповым
  • © zubairatukhugov / Instagram

«Если мне предложат поединок с Забитом, скажу «нет». Но если он ответит «да», то и я скажу «да». У нас с Забитом хорошие отношения, как я могу первым согласиться на бой с ним?» — сказал Тухугов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Забит Магомедшарипов и Зубайра Тухугов выступают в полулёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата.

Ранее Тайсумов объяснил, почему назвал Макгрегора «МакКокаином».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить