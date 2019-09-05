Боец UFC Тухугов рассказал, согласился ли бы на бой с Магомедшариповым

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов рассказал, согласился ли бы на бой с соотечественником Забитом Магомедшариповым.

«Если мне предложат поединок с Забитом, скажу «нет». Но если он ответит «да», то и я скажу «да». У нас с Забитом хорошие отношения, как я могу первым согласиться на бой с ним?» — сказал Тухугов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Забит Магомедшарипов и Зубайра Тухугов выступают в полулёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата.

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