Тайсумов объяснил, почему назвал Макгрегора «МакКокаином»

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов рассказал о перепалке в соцсетях с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«История такая. Конор бывает в Голландии, там один мой друг сдаёт крутые машины на прокат. И Конор у него их снимал. Водитель, который вёз Макгрегора, говорил, что он в машине чего только не употреблял. Это было перед поединком с Хабибом. Потому он ничего не может мне сказать», — заявил россиянин в интервью Sport24.

Также Тайсумов признался, что ранее поддерживал Макгрегора из уважения к достижениям ирландца.

Перепалка между спортсменами в соцсетях произошла в мае 2019 года. Макгрегор напомнил о допинговом прошлом российских бойцов Тухугова, Махачева и Тайсумова, на что последний ответил, назвав Конора «МакКокаином».

Ранее Уайт заявил, что предложит Фергюсону поединок с победителем боя Нурмагомедов — Порье.