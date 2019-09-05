Тайсумов объяснил, почему назвал Макгрегора «МакКокаином»

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Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов рассказал о перепалке в соцсетях с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Тайсумов объяснил, почему назвал Макгрегора «МакКокаином»
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«История такая. Конор бывает в Голландии, там один мой друг сдаёт крутые машины на прокат. И Конор у него их снимал. Водитель, который вёз Макгрегора, говорил, что он в машине чего только не употреблял. Это было перед поединком с Хабибом. Потому он ничего не может мне сказать», — заявил россиянин в интервью Sport24.

Также Тайсумов признался, что ранее поддерживал Макгрегора из уважения к достижениям ирландца.

Перепалка между спортсменами в соцсетях произошла в мае 2019 года. Макгрегор напомнил о допинговом прошлом российских бойцов Тухугова, Махачева и Тайсумова, на что последний ответил, назвав Конора «МакКокаином».

Ранее Уайт заявил, что предложит Фергюсону поединок с победителем боя Нурмагомедов — Порье.

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