Китайский врач Лю прокомментировал уход Вартапетова из «Спартака»

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Китайский врач Лю Хуншен, который работал в «Спартаке» в чемпионском сезоне, прокомментировал уход Михаила Вартапетова из московского «Спартака».
Китайский врач Лю прокомментировал уход Вартапетова из «Спартака»
  • © пресс-служба ФК Спартак Москва

«Могу сказать, что я сожалею. С Вартапетовым в «Спартаке» мне работалось нормально и приятно. Остались хорошие воспоминания от работы в его команде. Да, в одно время ко мне приходили спартаковские футболисты, однако я их имена называть не буду, они будут этим недовольны. Я не могу нарушать внутренние дела клуба. Любая команда будет недовольна тем, что их футболисты пошли лечиться к другому врачу», — цитирует доктора Лю Sport24.

Михаил Вартапетов работал руководителем медицинского департамента «Спартака» с 2013 года. В сезоне-2016/17 в медицинский штаб команды входил китайский доктор Лю Хуншен.

Ранее сообщалось, что руководитель медицинского департамента «Спартака» Вартапетов покинул клуб.

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