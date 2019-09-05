Руководитель медицинского департамента «Спартака» Вартапетов покинул клуб

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Михаил Вартапетов, занимавший пост руководителя медицинского департамента «Спартака», покинул клуб.
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Вартапетов покинул клуб
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«Работу в ФК «Спартак-Москва» завершает Михаил Вартапетов, который занимал пост руководителя медицинского департамента клуба. Наш коллектив благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье каждого из спартаковцев, которую он проявлял на протяжении более десяти лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Михаил Вартапетов работал в «Спартаке» с декабря 2008 года. С 2013 года — глава медицинского департамента клуба.

Ранее Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака».

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