Руководитель медицинского департамента «Спартака» Вартапетов покинул клуб

Михаил Вартапетов, занимавший пост руководителя медицинского департамента «Спартака», покинул клуб.

«Работу в ФК «Спартак-Москва» завершает Михаил Вартапетов, который занимал пост руководителя медицинского департамента клуба. Наш коллектив благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье каждого из спартаковцев, которую он проявлял на протяжении более десяти лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Михаил Вартапетов работал в «Спартаке» с декабря 2008 года. С 2013 года — глава медицинского департамента клуба.

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