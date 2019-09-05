Зобнин высказался о возможном уходе в европейский футбольный клуб

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказался о возможном трансфере в европейский клуб.
Зобнин высказался о возможном уходе в европейский футбольный клуб
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Моя точка зрения — это только одна сторона медали. Допустим, хочу куда-то перейти. Но с другой стороны есть клуб, есть президент, есть агенты, есть другой клуб и ещё куча-куча всего, что связано с переходом. Чтобы произошёл трансфер, тем более крупный, всё вместе должно сложиться», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

По его словам, он ставит себе задачу демонстрировать максимальный уровень каждый матч. Возможный же переход зависит от интересов «Спартака», который может быть не готов к продаже.

«Встанет вопрос суммы… А кто за меня большую отдаст? Никто. Я — один из лучших в составе сборной на ЧМ-2018? Так турнир прошёл год назад. Давайте не жить историей. Я смотрю на вещи реально», — добавил Зобнин.

Ранее экс-капитан красно-белых Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».

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