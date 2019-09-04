Нурмагомедов в Абу-Даби готовится к бою с Порье под усиленной охраной

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом американцем Дастином Порье, находясь под усиленной охраной.
Нурмагомедов в Абу-Даби готовится к бою с Порье под усиленной охраной
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

По словам представителя команды Нурмагомедова, которые передаёт ТАСС, российский боец живёт на закрытой территории, которая охраняется в том числе вооружёнными людьми.

Он отметил, что такие меры не означают, что существует какая-то угроза, а просто призваны обеспечить бойцу спокойную подготовку в важному поединку.

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Начало — в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье.

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