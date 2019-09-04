Глава ФТР высказался о поведении Медведева на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о необычной реакции болельщиков на россиянина Даниила Медведева, а также о его поведении в отношении фанатов.

«Во-первых, Даниил восхищает публику, болельщиков своей игрой. Во-вторых, своей нервной системой, своим волевым внутренним содержанием. Этим он восхищает любого. Но Даня после матча со Стэном Вавринкой своей речью утихомирил даже тех, кто раньше свистел», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Медведев, несмотря на необычные взаимоотношения с фанатами, пробился в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Медведев обратился к болельщикам после победы в четвертьфинале US Open.