Глава ФТР высказался о поведении Медведева на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о необычной реакции болельщиков на россиянина Даниила Медведева, а также о его поведении в отношении фанатов.
Глава ФТР высказался о поведении Медведева на US Open
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

«Во-первых, Даниил восхищает публику, болельщиков своей игрой. Во-вторых, своей нервной системой, своим волевым внутренним содержанием. Этим он восхищает любого. Но Даня после матча со Стэном Вавринкой своей речью утихомирил даже тех, кто раньше свистел», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Медведев, несмотря на необычные взаимоотношения с фанатами, пробился в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Медведев обратился к болельщикам после победы в четвертьфинале US Open.

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