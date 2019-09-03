Братья Азар не сыграют в ближайших матчах сборной Бельгии из-за травм

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Бельгийские футболисты Эден и Торган Азары не примут участия в ближайших матчах национальной команды из-за повреждений.
Братья Азар не сыграют в ближайших матчах сборной Бельгии из-за травм
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, в ближайших матчах квалификации к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команд Сан-Марино и Шотландии не сыграют Эден и Торган Азары. Оба игрока получили травмы.

В минувшее трансферное окно оба бельгийца сменили клубы. Эден Азар перешёл в мадридский «Реал», а его брат Торган стал игроком дортмундской «Боруссии».

Сборная Бельгии выступает в одной отборочной группе с командой России.

Ранее сообщалось, что отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров.

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