Братья Азар не сыграют в ближайших матчах сборной Бельгии из-за травм

Бельгийские футболисты Эден и Торган Азары не примут участия в ближайших матчах национальной команды из-за повреждений.

Как сообщает пресс-служба сборной Бельгии, в ближайших матчах квалификации к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команд Сан-Марино и Шотландии не сыграют Эден и Торган Азары. Оба игрока получили травмы.

В минувшее трансферное окно оба бельгийца сменили клубы. Эден Азар перешёл в мадридский «Реал», а его брат Торган стал игроком дортмундской «Боруссии».

Сборная Бельгии выступает в одной отборочной группе с командой России.

Ранее сообщалось, что отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров.