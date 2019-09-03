Тарпищев высказался о предстоящем противостоянии Медведева и Вавринки на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и швейцарца Стэна Вавринки в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Если абстрагироваться от проведённых матчей и представить, что оба теннисиста в оптимальных кондициях, то я бы считал, что Даня выиграет в данной ситуации. В нормальной ситуации Медведев уже посильнее Вавринки — это объективная реальность», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что надо принимать во внимание степень как нервной, так и физической усталости.

«Вавринка сыграл много турниров Большого шлема, для него пятисетовые матчи на протяжении двух недель — привычное дело. У Дани такого опыта пока не так много», — добавил специалист.

Матч 1/4 финала US Open Медведев — Вавринка состоится 3 сентября. Начало — в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что Осака восхитилась поведением Медведева на US Open.