Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.

«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Кажется, я понял, что сильно погрузился в свой собственный мир, отстранившись от окружающих и интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор не решился снова прыгнуть в этот костёр», — приводит слова Венгера Goal.

Он отметил, что посвятил своей работе 35 лет, за которые ни разу не делал перерывов в карьере.

«Теперь я смог открыть глаза на это, хоть и потребовалось время. Но я уверен, что вы ещё увидите меня на бровке у поля», — добавил 69-летний специалист.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может пригласить Венгера.