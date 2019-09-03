Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе
  • Reuters

«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Кажется, я понял, что сильно погрузился в свой собственный мир, отстранившись от окружающих и интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор не решился снова прыгнуть в этот костёр», — приводит слова Венгера Goal.

Он отметил, что посвятил своей работе 35 лет, за которые ни разу не делал перерывов в карьере.

«Теперь я смог открыть глаза на это, хоть и потребовалось время. Но я уверен, что вы ещё увидите меня на бровке у поля», — добавил 69-летний специалист.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может пригласить Венгера.

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