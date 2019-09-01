Мостовой о дерби двух столиц: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака»
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«Зенит» выглядит предпочтительнее хозяев поля по одной причине: «Спартак» до сих пор переживает, что остался без еврокубков. Понятное дело, с одной стороны, это подстегнёт команду на новые свершения, но состояние каждого из футболистов всё равно очень «расшатанное», ― заявил эксперт.
Ранее бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий объяснил, почему при Олеге Кононове у «Спартака» не получается добиваться таких же результатов, как под руководством Массимо Карреры.