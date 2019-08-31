Непомнящий сравнил игру «Спартака» во времена Кононова и Карреры

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий объяснил, почему при Олеге Кононове у «Спартака» не получается добиваться таких же результатов, как под руководством Массимо Карреры.
Непомнящий сравнил игру «Спартака» во времена Кононова и Карреры
  • Главный тренер «Спартака» Олег Кононов
  • РИА Новости

«Сейчас у красно-белых не получается справляться с давлением. Почему во времена Массимо Карреры было иначе? Он не боялся уступить. Когда от тренера исходит волнение, оно передаётся футболистам. При итальянце «Спартак» был куражной командой, достаточно вспомнить, сколько встреч было выиграно на последних минутах. Сейчас этого нет. Вопрос в психологии», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал вылет «Спартака» из Лиги Европы.

 

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