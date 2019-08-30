Бышовец прокомментировал вылет «Спартака» из квалификации Лиги Европы

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Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы после поражения от португальской «Браги».
Бышовец прокомментировал вылет «Спартака» из квалификации Лиги Европы
  • РИА Новости

«Мы удивляемся, почему у нас нет результатов ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Но для результатов нужен определённый уровень и игроков, и тренеров — они должны отвечать требованиям таких турниров. Старательности и одного желания мало», — заявил он.

Как отметил Бышовец, в российском чемпионате прошло семь туров, а «Брага» провела меньше матчей — «Спартак» должен был быть в большем тонусе.

Тем не менее, сказал эксперт, он увидел две разные команды.

«Несмотря на потерю двух игроков, «Брага» выглядела намного лучше, организованнее. Лучше оказалась и в плане выбора тактики», — добавил Бышовец.

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