Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от португальской «Браги».

«Не ожидал настолько бездарной игры от «Спартака». Да, у команды ещё нет сыгранности, рисунка и класса как такового. Когда ты проигрываешь 0:2, понятно, что четыре гола уже не забить. Но всё равно нужно уважать зрителей, которые заполнили стадион, огромную армию болельщиков у телеэкранов. И вот здесь я не увидел главного — что «Спартак» вышел на поле рвать. Больше всего возмутило безволие, с которым игроки провели второй тайм. И забитый в концовке мяч этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам команды, что играют за них и для них», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Также эксперт добавил, что считает ошибкой покупку аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Ранее тренер «Славии» назвал астрономической сумму, которую «Спартак» предложил за Крала.