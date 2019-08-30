Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от португальской «Браги».
Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
  • © spartak.com

«Не ожидал настолько бездарной игры от «Спартака». Да, у команды ещё нет сыгранности, рисунка и класса как такового. Когда ты проигрываешь 0:2, понятно, что четыре гола уже не забить. Но всё равно нужно уважать зрителей, которые заполнили стадион, огромную армию болельщиков у телеэкранов. И вот здесь я не увидел главного — что «Спартак» вышел на поле рвать. Больше всего возмутило безволие, с которым игроки провели второй тайм. И забитый в концовке мяч этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам команды, что играют за них и для них», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Также эксперт добавил, что считает ошибкой покупку аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Ранее тренер «Славии» назвал астрономической сумму, которую «Спартак» предложил за Крала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить