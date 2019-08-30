Тренер «Славии» назвал астрономической сумму, которую «Спартак» предложил за Крала

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Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал интерес московского «Спартака» к полузащитнику команды Алексу Кралу.
Тренер «Славии» назвал астрономической сумму, которую «Спартак» предложил за Крала
  • © Michal Krumphanzl/CTK
  • globallookpress.com

«Конечно, для нас это большая утрата. «Спартак» за неделю увеличил своё предложение, оно достигло астрономической суммы. Алекс хотел перейти в «Спартак» и попробовать свои силы. Мы даём ему возможность принять решение. Он сделал огромную работу здесь», — приводит слова Трпишовски Ceske Noviny.

По информации прессы, «Спартак» предложил за Алекса Крала €12 млн. О трансфере футболиста может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко.

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