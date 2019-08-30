Нурмагомедов рассказал, с кем он хочет встретиться в случае победы над Порье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонную конференцию UFC.
По словам Нурмагомедова, на данный момент он сосредоточен исключительно на выступлениях в лёгком весе и не намерен пробовать свои силы в смежных дивизионах.
Потенциальный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза из-за проблем бойцов со здоровьем. Последний раз это произошло в марте 2018 года, после чего президент UFC Дана Уайт заявил, что больше не будет пытаться организовать бой между россиянином и американцем.
Ранее Нурмагомедов назвал условия реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором.