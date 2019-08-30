Нурмагомедов рассказал, с кем он хочет встретиться в случае победы над Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, заявил, что в случае победы над Дастином Порье в своём следующем поединке, который состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби, он хотел бы встретиться с американцем Тони Фергюсоном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонную конференцию UFC.

По словам Нурмагомедова, на данный момент он сосредоточен исключительно на выступлениях в лёгком весе и не намерен пробовать свои силы в смежных дивизионах.

Потенциальный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза из-за проблем бойцов со здоровьем. Последний раз это произошло в марте 2018 года, после чего президент UFC Дана Уайт заявил, что больше не будет пытаться организовать бой между россиянином и американцем.

Ранее Нурмагомедов назвал условия реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором.