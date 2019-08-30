«Шальке» объявил о переходе футболиста «Барселоны»

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» объявил о трансфере защитника испанской «Барселоны» Хуана Миранды.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Отмечается, что Миранда перешёл в состав «Шальке» на правах аренды. Подробности трансфера не разглашаются.

При этом ранее уже появлялись сведения, что спортсмен мог перейти в состав немецкого коллектива на два сезона, но без возможности выкупа.

19-летний защитник является воспитанником «Барселоны», за молодёжную команду которой он выступал с 2014 года. За основную команду провёл четыре встречи, не отметившись забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что защитник португальского «Порту» Йордан Осорио может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».