СМИ: Футболист «Порту» близок к переходу в «Зенит»

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Защитник португальского «Порту» Йордан Осорио может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
СМИ: Футболист «Порту» близок к переходу в «Зенит»
  • © fcporto.pt

По информации издания Record, «Порту» разрешил Осорио перейти в состав «Зенита». 

Отмечается, что защитник пропустил последнюю тренировку своего коллектива. В качестве обоснования указаны «личные причины».

25-летний футболист защищал цвета венесуэльской «Саморы», а также португальских «Танделы», «Витории Гимарайнш» и «Порту». В составе «драконов» он провёл один матч, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА договорился с чешским клубом «Млада-Болеслав» о трансфере российского нападающего Николая Комличенко.

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