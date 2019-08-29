Самедов: я не возобновляю карьеру, игра за «Знамя» исключительно для себя
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- РИА Новости
«Я закончил, но поиграю для себя за «Знамя» в любительской лиге. Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать, сыграть игру один раз в неделю — это будет полезно. Недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя. Потому всё очень просто. Мы с Романом Павлюченко возобновляем нашу связку, так что приезжайте в Ногинск. У нас нет зарплаты с Ромой, мы будем играть исключительно ради удовольствия, для себя», — цитирует Самедова Sport24.
ФК «Знамя» из Ногинска выступает в четвёртом по силе дивизионе российского футбола и считается аматорским коллективом.
Ранее сообщалось, что Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя».