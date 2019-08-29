Самедов: я не возобновляю карьеру, игра за «Знамя» исключительно для себя

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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что будет бесплатно выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска вместе с бывшим партнёром по национальной команде Романом Павлюченко.
Самедов: я не возобновляю карьеру, игра за «Знамя» исключительно для себя
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я закончил, но поиграю для себя за «Знамя» в любительской лиге. Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать, сыграть игру один раз в неделю — это будет полезно. Недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя. Потому всё очень просто. Мы с Романом Павлюченко возобновляем нашу связку, так что приезжайте в Ногинск. У нас нет зарплаты с Ромой, мы будем играть исключительно ради удовольствия, для себя», — цитирует Самедова Sport24.

ФК «Знамя» из Ногинска выступает в четвёртом по силе дивизионе российского футбола и считается аматорским коллективом.

Ранее сообщалось, что Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя».

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