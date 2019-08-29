Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя»

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Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.
Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя»
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«Дорогие друзья, в заявку футбольного клуба «Знамя» включён заслуженный мастер спорта Александр Самедов. Его дебют состоится 7 сентября в матче с командой «Витязь» (Подольск), который пройдёт на стадионе «Автомобилист» и начнётся в 17:00 мск. Ждём вас и ваших друзей», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

«Знамя» выступает в чемпионате Московской области. За клуб также играет экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.

Ранее сообщалось, каких громких трансферов ждать в РПЛ.

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