Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство

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Российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии.
Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики, 20-летняя российская спортсменка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать под флагом Грузии. Решение было одобрено на исполкоме организации в Манагуа (Никарагуа).

Харенкова является чемпионкой Европы-2014 в упражнениях на бревне, а также бронзовым призёром чемпионата мира в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Мустафина не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

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