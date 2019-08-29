Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики, 20-летняя российская спортсменка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать под флагом Грузии. Решение было одобрено на исполкоме организации в Манагуа (Никарагуа).

Харенкова является чемпионкой Европы-2014 в упражнениях на бревне, а также бронзовым призёром чемпионата мира в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Мустафина не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.