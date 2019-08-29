Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики, 20-летняя российская спортсменка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать под флагом Грузии. Решение было одобрено на исполкоме организации в Манагуа (Никарагуа).
Харенкова является чемпионкой Европы-2014 в упражнениях на бревне, а также бронзовым призёром чемпионата мира в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Мустафина не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.