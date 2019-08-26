Мустафина не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина не выступит на чемпионате мира в Штутгарте в связи с восстановлением из-за травмы.

«Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, так как пропустила Кубок России и не могу претендовать на участие в соревновании. В данный момент я хочу восстановиться как физически, так и морально, немного отдохнуть. Недавно у меня была очень серьёзная травма — разрыв икры. Я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень этого хотела. Я была в очень хорошей форме, потому расстроилась, что не смогла поехать», — цитирует Мустафину Olimpic Channel.

Также спортсменка добавила, что хочет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио со свежими силами. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 4 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве с 2020 года.