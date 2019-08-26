Бенетт победил на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта»

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Ирландец Сэм Беннетт из команды BORA-hansgrohe выиграл третий этап многодневной велогонки «Вуэльта».
Бенетт победил на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano
  • globallookpress.com

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт выиграл третий этап «Вуэльты», преодолев дистанцию 188 км за 4:25:2.

Вторым к финишу пришёл бельгиец Эдвард Тенс (Trek-Segafredo), третьим стал словенец Лука Мезгец (Mitchelton-Scott).

Наивысшая позиция среди россиян — 18-е место Вячеслава Кузнецова (Katusha-Alpecin).

В генеральной классификации лидером остаётся ирландец Николас Роуч (Sunweb).

Ранее сообщалось, что Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта».

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