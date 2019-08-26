Бенетт победил на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта»
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- globallookpress.com
Ирландский велогонщик Сэм Беннетт выиграл третий этап «Вуэльты», преодолев дистанцию 188 км за 4:25:2.
Вторым к финишу пришёл бельгиец Эдвард Тенс (Trek-Segafredo), третьим стал словенец Лука Мезгец (Mitchelton-Scott).
Наивысшая позиция среди россиян — 18-е место Вячеслава Кузнецова (Katusha-Alpecin).
В генеральной классификации лидером остаётся ирландец Николас Роуч (Sunweb).
Ранее сообщалось, что Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта».