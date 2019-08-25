Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта»
- Reuters
Кинтана преодолел дистанцию 199,6 км за 5 часов 11 минут 17 секунд.
Вторым финишную черту пересёк ирландец Николас Роуч из Team Sunweb. Тройку призёров замкнул словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.
Лучшим из россиян стал Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA — 26-е место.
Россияне Павел Кочетков и Вячеслав Кузнецов, выступающие за Katusha-Alpecin, заняли 81-е и 107-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что велокоманда Astana Pro Team победила на первом этапе «Вуэльты».