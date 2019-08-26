СМИ: Мбаппе выбыл на срок до четырёх недель из-за травмы
- Reuters
Как сообщает Le Parisien, 20-летний форвард получил разрыв мышцы бедра в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», по ходу которого он был заменён на 66-й минуте.
Отмечается, что на восстановление ему понадобится от трёх до четырёх недель.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в четырёх матчах за ПСЖ и записал в свой актив два гола и одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит ПСЖ два варианта трансфера Неймара.