СМИ: «Барселона» предложит ПСЖ два варианта трансфера Неймара

Испанская «Барселона» не оставляет попыток приобрести бразильского нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара. В ближайшее время сине-гранатовые сделают новое предложение о покупке игрока.

Как сообщает Le Parisien, каталонцы намерены предложить парижанам два варианта трансфера футболиста. Так, «Барселона» готова отдать за Неймара €40 млн и французского вингера Усмана Дембеле в аренду. При этом сумма выкупа спортсмена составит €170 млн, однако ПСЖ будет волен отказаться от покупки игрока.

Согласно второму варианту, «Барселона» возьмёт Неймара в аренду на один сезон за €40 млн с правом обязательного выкупа за €170 млн.

За свою карьеру Неймар защищал цвета «Сантоса» и «Барселоны». В 2017 году он стал самым дорогим футболистом мира, перейдя в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 голов.

Ранее защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира.