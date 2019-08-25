Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира

Короткая ссылка
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал интерес королевского клуба к форварду сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.
Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира
  • Reuters

«Неймар — топ-футболист. Он входит в тройку лучших в мире. Говорить о возможных трансферах — это неуважение к великому клубу», — цитирует Рамоса Goal.

Рамос отметил, что подписание контрактов со звёздами мирового футбола очень часто упоминается в связи с «Реалом». По его словам, действующие футболисты коллектива должны спокойно относиться к подобным слухам.

За свою карьеру Неймар защищал цвета «Сантоса» и «Барселоны», а в 2017 году стал самым дорогим футболистом мира, перейдя в ПСЖ за €222 млн. За французский коллектив он провёл 58 матчей и забил 51 мяч.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, как долго Неймар будет оставаться вне состава команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить