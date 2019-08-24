Тухель о трансфере Неймара: он не будет играть, пока ситуация не прояснится

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что нападающий Неймар не выйдет на поле в составе команды до тех пор, пока ситуация с его переходом не станет более определённой.

«Неймар много и интенсивно трудился, не обращая внимания на посторонние вещи. Однако ситуация между ним и клубом остаётся прежней. ПСЖ чётко обозначил свою позицию: пока ситуация с его будущим не прояснится, он не сможет играть. Если всё это произойдёт к завтрашнему дню, нападающий выйдет на поле в матче с «Тулузой», — цитирует специалиста RMC Sport.

Кроме того, по мнению Тухеля, возможному трансферу Неймара уделяется слишком много внимания, что отрицательно сказывается на всей команде.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» готовит новое предложение ПСЖ по Неймару.