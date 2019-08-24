СМИ: «Реал» готовит новое предложение ПСЖ по Неймару

Мадридский «Реал» изменит предложение для французского ПСЖ относительно перехода бразильского форварда Неймара.

Как сообщает Zurnal.rs, новое предложение «Реала» по Неймару включит в себя €120 млн, а также форварда Луку Йовича и вратаря Кейлора Наваса. 21-летний сербский нападающий перешёл в команду нынешним летом, но не сумел впечатлить главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Бразилец перешёл во французский клуб из «Барселоны» за €222 млн. Каталонцы также хотят вернуть футболиста в свою команду.

Ранее Зидан заявил, что рассчитывает на Наваса в «Реале».