СМИ: «Реал» готовит новое предложение ПСЖ по Неймару

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Мадридский «Реал» изменит предложение для французского ПСЖ относительно перехода бразильского форварда Неймара.
СМИ: «Реал» готовит новое предложение ПСЖ по Неймару
  • globallookpress.com
  • © Philippe LECOEUR/imago-images.de

Как сообщает Zurnal.rs, новое предложение «Реала» по Неймару включит в себя €120 млн, а также форварда Луку Йовича и вратаря Кейлора Наваса. 21-летний сербский нападающий перешёл в команду нынешним летом, но не сумел впечатлить главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Бразилец перешёл во французский клуб из «Барселоны» за €222 млн. Каталонцы также хотят вернуть футболиста в свою команду.

Ранее Зидан заявил, что рассчитывает на Наваса в «Реале».

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