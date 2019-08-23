Зидан заявил, что рассчитывает на Наваса в «Реале»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о возможном уходе из команды костариканского голкипера Кейлора Наваса.
Зидан заявил, что рассчитывает на Наваса в «Реале»
  • © firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
  • globallookpress.com

«Кейлор сейчас с нами, он хочет быть с нами. Он всегда был профессионалом. У нас будет много матчей, я рассчитываю на него. Навас всегда был и будет важным игроком для «Реала», поэтому я не думаю о его уходе», — приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган в своём Twitter.

32-летний костариканец выступает за «Реал» с 2014 года. В его активе 52 сухих матча из 162 за мадридский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четырежды — клубный чемпионат мира, а также по одному разу Примеру и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Навас близок к переходу из «Реала» в ПСЖ.

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