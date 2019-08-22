СМИ: Навас близок к переходу из «Реала» в ПСЖ

Голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Кейлор Навас близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Marca, «Реал» согласился отпустить Наваса, который в ближайшее время намерен прилететь в Париж на медобследование перед подписанием контракта с ПСЖ.

32-летний костариканец выступает за «Реал» с 2014 года. В его активе 52 сухих матча из 162 за мадридский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четырежды — клубный чемпионат мира, а также по одному разу Примеру и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Навас запросил трансфер из «Реала».