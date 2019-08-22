СМИ: Вратарь «Реала» Навас запросил трансфер из клуба

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Костариканский вратарь Кейлор Навас хотел бы получать больше игровой практики и запросил трансфер из мадридского «Реала».
СМИ: Вратарь «Реала» Навас запросил трансфер из клуба
  • globallookpress.com
  • © firo Sportphoto/Marcel Engelbrec

Как сообщает Marca, вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть команду. Костариканец хотел бы получать больше игровой практики и осведомлён, что в королевском клубе ему уготована роль запасного.

По информации источника, «Реал» уже приступил к поискам сменщика для основного вратаря команды Тибо Куртуа. Ранее мадридцы отдали в аренду в «Вальядолид» украинского голкипера Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется футболистом «Реала» Йовичем.

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