СМИ: Вратарь «Реала» Навас запросил трансфер из клуба

Костариканский вратарь Кейлор Навас хотел бы получать больше игровой практики и запросил трансфер из мадридского «Реала».

Как сообщает Marca, вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть команду. Костариканец хотел бы получать больше игровой практики и осведомлён, что в королевском клубе ему уготована роль запасного.

По информации источника, «Реал» уже приступил к поискам сменщика для основного вратаря команды Тибо Куртуа. Ранее мадридцы отдали в аренду в «Вальядолид» украинского голкипера Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется футболистом «Реала» Йовичем.