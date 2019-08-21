СМИ: «Милан» интересуется футболистом «Реала» Йовичем

Итальянский футбольный клуб «Милан» намерен арендовать нападающего испанского «Реала» Луку Йовича.

Об этом сообщает Football Italia.

До этого в СМИ появилась информация, что нападающий не смог убедить своей игрой во время предсезонной подготовки главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. При этом сам Йович не намерен покидать Мадрид и хочет бороться за место в стартовом составе.

Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта», за который выступал с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл в 48 матчах и записал в свой актив 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Он также является игроком сборной Сербии, в составе который сыграл в шести матчах и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним футболистом «Ренна».