СМИ: «Милан» интересуется футболистом «Реала» Йовичем

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Итальянский футбольный клуб «Милан» намерен арендовать нападающего испанского «Реала» Луку Йовича.
СМИ: «Милан» интересуется футболистом «Реала» Йовичем
  • © firo/Sebastian El-Saqqa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Football Italia.

До этого в СМИ появилась информация, что нападающий не смог убедить своей игрой во время предсезонной подготовки главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. При этом сам Йович не намерен покидать Мадрид и хочет бороться за место в стартовом составе.

Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта», за который выступал с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл в 48 матчах и записал в свой актив 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Он также является игроком сборной Сербии, в составе который сыграл в шести матчах и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним футболистом «Ренна».

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