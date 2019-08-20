СМИ: «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним футболистом «Ренна»

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Полузащитник французского «Ренна» Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов европейских футбольных топ-клубов.
СМИ: «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним футболистом «Ренна»
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Как сообщает The Daily Mail, в приобретении 16-летнего игрока заинтересованы испанские «Реал» и «Барселона», а также английские «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В матче второго тура французской Лиги 1 с ПСЖ (2:1) Камавинга сделал голевую передачу, став самым молодым игроком чемпионата Франции, которому удавалось отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа.

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