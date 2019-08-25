Дубль Шупо-Мотинга помог ПСЖ разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Тулузой» в матче третьего тура французской Лиги 1.
Дубль Шупо-Мотинга помог ПСЖ разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1
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  • © @PSG_inside

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Матьё Гонсалвеса, Маркиньоса и Эрика Шупо-Мотинга, оформившего дубль.

На 71-й минуте Анхель ди Мария не реализовал пенальти.

В четвёртом туре ПСЖ на выезде сыграет с «Метцем», а «Тулуза» на своём поле примет «Амьен».

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным упустило победу над «Нимом» в матче Лиги 1.

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