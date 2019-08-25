«Монако» с Головиным упустило победу над «Нимом» в матче Лиги 1

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«Монако» сыграло вничью с «Нимом» в матче третьего тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным упустило победу над «Нимом» в матче Лиги 1
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Монако» забили Ислам Слимани и Виссам Бен-Йеддер. Монегаски остались вдесятером на 55-й минуте — прямую красную карточку получил Жемерсон. После этого «Ним» в большинстве сумел отыграть два мяча — авторами голов стали Ромен Филиппото и Кевен Данке.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

Следующим соперником «Монако» станет «Страсбург», а «Ним» сыграет с «Брестом».

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит ПСЖ два варианта трансфера Неймара.

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