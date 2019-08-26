Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП в Кении

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Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м кениец Дэвид Рудиша попал в ДТП у себя на родине.
Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП в Кении
  • Reuters

Об этом 30-летний спортсмен рассказал в своём Twitter.

«Я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной всё в порядке, я не получил повреждений», — написал Рудиша.

Помимо двух золотых наград Игр, в активе кенийского бегуна также по две награды высшей пробы на чемпионатах мира, а также чемпионатах Африки.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в тройном прыжке 2013 года завершил карьеру.

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