Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП в Кении
- Reuters
Об этом 30-летний спортсмен рассказал в своём Twitter.
«Я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной всё в порядке, я не получил повреждений», — написал Рудиша.
Помимо двух золотых наград Игр, в активе кенийского бегуна также по две награды высшей пробы на чемпионатах мира, а также чемпионатах Африки.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в тройном прыжке 2013 года завершил карьеру.