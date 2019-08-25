Чемпион мира в тройном прыжке 2013 года завершил карьеру

Чемпион мира 2013 года в тройном прыжке Тедди Тамго объявил о завершении карьеры.

Как сообщает L'Equipe, Тамго принял решение завершить спортивную карьеру в связи с тяжёлыми травмами, которые мешали ему показывать высокие результаты.

Отмечается, что за последние годы спортсмен перенёс ряд повреждений, в частности, разрыв ахиллова сухожилия и несколько переломов.

Тамго является рекордсменом мира в тройном прыжке в помещении (17,92 метра).

В 2010 году Тамго завоевал золотую медаль на чемпионате мира в помещении в Дохе, а в 2013-м — на турнире в Москве.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 метров с барьерами, прокомментировал своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.