Шубенков назвал причины неудачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 метров с барьерами, прокомментировал своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

«Последствия травмы дают о себе знать. Стараемся, тренируемся, как можем, но пока вот так. Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это всё ещё даётся мне нелегко», — цитирует Шубенкова ТАСС.

На соревнованиях в столице Франции Шубенков показал восьмой результат (13,88 секунды). По его словам, причиной подобной неудачи стал двухмесячный простой, вызванный повреждением.

При этом он отметил, что испытывает оптимизм и считает, что в скором времени сможет улучшить свои результаты.

Ранее стала известна дата возвращения Шубенкова после травмы.