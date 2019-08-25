Шубенков назвал причины неудачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
- РИА Новости
«Последствия травмы дают о себе знать. Стараемся, тренируемся, как можем, но пока вот так. Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это всё ещё даётся мне нелегко», — цитирует Шубенкова ТАСС.
На соревнованиях в столице Франции Шубенков показал восьмой результат (13,88 секунды). По его словам, причиной подобной неудачи стал двухмесячный простой, вызванный повреждением.
При этом он отметил, что испытывает оптимизм и считает, что в скором времени сможет улучшить свои результаты.
Ранее стала известна дата возвращения Шубенкова после травмы.