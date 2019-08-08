Стала известна дата возвращения Шубенкова после травмы

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что его первое выступление после травмы состоится на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Стала известна дата возвращения Шубенкова после травмы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Всё более-менее. Через две недели в Париже попробую пробежаться», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Спортсмен признался, что в настоящее время работает над возвращением формы.

Шубенков получил повреждение на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. На финише россиянин столкнулся с представителем Ямайки Омаром Маклеодом, но всё равно сумел одержать победу.

Ранее сообщалось, что россиянин Михаил Акименко, специализирующийся на прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

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