Прыгун в высоту Акименко подал заявку в IAAF на нейтральный статус
- © rusathletics.info
Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, слова которой передаёт ТАСС.
«Мы надеемся, что он получит допуск к международным стартам и сумеет выступить на главном старте сезона — чемпионате мира в Катаре», — добавила пресс-атташе.
Акименко на чемпионате России в Чебоксарах показал результат 2,33 метра, повторив лучший результат сезона в мире, достигнутый в начале июля российским легкоатлетом Ильёй Иванюком.
Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле.