Прыгун в высоту Акименко подал заявку в IAAF на нейтральный статус

Россиянин Михаил Акименко, специализирующийся на прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, слова которой передаёт ТАСС.

«Мы надеемся, что он получит допуск к международным стартам и сумеет выступить на главном старте сезона — чемпионате мира в Катаре», — добавила пресс-атташе.

Акименко на чемпионате России в Чебоксарах показал результат 2,33 метра, повторив лучший результат сезона в мире, достигнутый в начале июля российским легкоатлетом Ильёй Иванюком.

Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле.