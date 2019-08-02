Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации, помимо Ласицкене, одержавшей в июле победы на этапах Бриллиантовой лиги в Монако и Лозанне, а также на турнире в Падуе и чемпионате России, на звание лучшей легкоатлетки месяца номинированы: белоруская бегунья на 100 м с барьерами Эльвира Герман, британская бегунья на 100 м Дина Эшер-Смит, голландская бегунья на 500 м Сифан Хассан и датская бегунья на 3000 м и 5000 м с препятствиями Анна-Эмили Мёллер.
Голосование болельщиков завершится 6 августа.
Ранее сообщалось, что Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF.