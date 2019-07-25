Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF

Короткая ссылка
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, стала первой представительницей России, возглавившей общемировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF
  • Reuters

Благодаря победе на чемпионате России, Ласицкене набрала 1433 балла, что позволило ей опередить кенийскую бегунью на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч, в активе которой 1426 очков. Тройку лидеров мирового рейтинга замыкает голландская бегунья Сифан Хассан с 1424 баллами.

Ласицкене уже на протяжении 29 недель возглавляет рейтинг спортсменок, соревнующихся в прыжках в высоту.

Ранее сообщалось, что Ласицкене оценила атмосферу на ЧР по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить