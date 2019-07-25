Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, стала первой представительницей России, возглавившей общемировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Благодаря победе на чемпионате России, Ласицкене набрала 1433 балла, что позволило ей опередить кенийскую бегунью на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч, в активе которой 1426 очков. Тройку лидеров мирового рейтинга замыкает голландская бегунья Сифан Хассан с 1424 баллами.

Ласицкене уже на протяжении 29 недель возглавляет рейтинг спортсменок, соревнующихся в прыжках в высоту.

Ранее сообщалось, что Ласицкене оценила атмосферу на ЧР по лёгкой атлетике в Чебоксарах.