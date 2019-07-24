Ласицкене оценила атмосферу на ЧР по лёгкой атлетике в Чебоксарах

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Мария Ласицкене после своей победы в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике оценила атмосферу на стадионе в Чебоксарах.

«Знала, что будет борьба. Конечно, хотелось показать результат повыше. Стадион в Чебоксарах — крутейший, как и атмосфера. Тут так поддерживают! Это придаёт сил», — сказала Ласицкене.

По словам Ласицкене, у неё не было цели установить рекорд России, она лишь выполняла свои установки для достижения результата. 

«Не знаю, когда покорится эта высота. Никто этого не знает и не даст ответ на этот вопрос. Наше дело — стараться, работать и иногда отдыхать», — добавила Ласицкене.

Ласицкене завоевала золото ЧР, прыгнув на высоту 2 метра.

Ранее сообщалось, что Константин Шабанов в отсутствие Сергея Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами.

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