Шабанов в отсутствие Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами
- РИА Новости
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Шабанов финишировал за 13,67 секунды.
Второе место занял Артём Макаренко, а замкнул тройку лучших Филипп Шабанов.
Отмечается, что в соревнованиях не принял участия экс-чемпион мира в данной дисциплине Сергей Шубенков.
У женщин победу одержала Анастасия Николаева. Серебро завоевала Нина Морозова, а бронзу — Ирина Манакова.
Ранее легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото ЧР в прыжках в высоту.