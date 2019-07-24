Шабанов в отсутствие Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами

Константин Шабанов стал чемпионом России по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами в Чебоксарах.

РИА Новости

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Шабанов финишировал за 13,67 секунды. Второе место занял Артём Макаренко, а замкнул тройку лучших Филипп Шабанов. Отмечается, что в соревнованиях не принял участия экс-чемпион мира в данной дисциплине Сергей Шубенков. У женщин победу одержала Анастасия Николаева. Серебро завоевала Нина Морозова, а бронзу — Ирина Манакова. Ранее легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото ЧР в прыжках в высоту.