Шабанов в отсутствие Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами

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Константин Шабанов стал чемпионом России по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами в Чебоксарах.
Шабанов в отсутствие Шубенкова победил на ЧР в беге на 110 м с барьерами
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Шабанов финишировал за 13,67 секунды. 

Второе место занял Артём Макаренко, а замкнул тройку лучших Филипп Шабанов.

Отмечается, что в соревнованиях не принял участия экс-чемпион мира в данной дисциплине Сергей Шубенков.

У женщин победу одержала Анастасия Николаева. Серебро завоевала Нина Морозова, а бронзу — Ирина Манакова.

Ранее легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото ЧР в прыжках в высоту.

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