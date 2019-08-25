Зобнин считает, что ещё рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»
- @fcsm_official
«Параллели с чемпионским сезоном, когда тоже вырывали победы на последних минутах? Сезон только начался, рано о чём-то говорить. Да, приятно побеждать на последних минутах. Поживём — увидим, главное — не расслабляться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».
Он отметил, что команде предстоит пройти восстановление перед ответной игрой с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы.
«Нужно выходить в группу», — добавил россиянин.
«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Зобнин был признан лучшим игроком встречи.
Ранее Миодраг Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком».