Зобнин считает, что ещё рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зобнин считает, что ещё рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака»
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«Параллели с чемпионским сезоном, когда тоже вырывали победы на последних минутах? Сезон только начался, рано о чём-то говорить. Да, приятно побеждать на последних минутах. Поживём — увидим, главное — не расслабляться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Он отметил, что команде предстоит пройти восстановление перед ответной игрой с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы.

«Нужно выходить в группу», — добавил россиянин.

«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Зобнин был признан лучшим игроком встречи.

Ранее Миодраг Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком».

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